Sportwagenfahrer wollte Polizei überlisten - Anzeige

Die Autobahnpolizei kontrollierte am vergangenen Sonntagvormittag auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet St. Michael im Lungau die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Bei einem Sportwagen konnte mit der Laserpistole keine gültige Messung durchgeführt werden, deshalb wurden Lenker und Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten fanden im Auto des Mannes einen sogenannten Laserblocker. Der Fahrer, ein 62-jähriger Oberösterreicher musste das Gerät an Ort und Stelle ausbauen, er wird angezeigt.

Einen Tag später erwischte die Polizei in Salzburg den nächsten "Verkehrssünder" mit Laserblocker. Das Auto des Mannes wurde kontrolliert, weil die Rückleuchten sehr dunkel waren und der Auspuff stark rauchte. Bei der Kontrolle fand die Verkehrsstreife sowohl vorne als auch hinten an der Kennzeichenhalterung einen Laserblocker - im Fahrzeuginneren befand sich ein Schalter, mit dem man die Laserblocker bedienen konnte. Der Lenker gab an, von nichts zu wissen. Er musste die Laserblocker trotzdem ausbauen, sie wurden von der Polizei sichergestellt. Der 28-jährige Ungar wird angezeigt.