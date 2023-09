Spital statt Freiheit: Mörder stürzte bei Fluchtversuch ab

Die Rede war von einem "untauglichen Fluchtversuch", der "durch das engagierte und rasche Einschreitens eines Justizwachebediensteten verhindert" worden sei.

Der Insasse habe sich bei der Aktion verletzt, teilte die Ressortsprecherin weiter mit. "Er befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung." Die beiden Fluchthelfer seien zur Personenfahndung ausgeschrieben worden. Festgehalten wurde auch, "dass wir zu persönlichen Umständen von Insassen und Insassinnen aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben können". Bei dem Fluchtversuch seien "keine weiteren Personen verletzt noch Sachen beschädigt" worden.

Filmreifer Fluchtversuch

Laut "Krone" sollte ein wegen Mordversuches einsitzender Mazedonier mittels eines Seils über die Gefängnismauergezogen werden. Das Vorhaben sei gründlich danebengegangen. "Das Seil riss ab", schrieb die Zeitung. "Der Insasse stürzte noch innerhalb der Justizanstalt zu Boden." Er sei schwer verletzt worden.

"Jeder einzelne Fluchtversuch wird genau analysiert, um aus diesen Erkenntnissen und Erfahrungen zu lernen und vorhandene Sicherheitsmaßnahmen entsprechend zu adaptieren bzw. Sicherheitseinrichtungen nachzurüsten, so die Sprecherin des Justizministeriums. Auch fließen diese Ergebnisse in die Aus- und Fortbildung des Justizwachepersonals ein", wurde in der Stellungnahme betont. Habe ein Insasse bereits einen oder mehrere Fluchtversuche unternommen, so würden für diese Person erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Strafvollzug gelten, "die Auswirkungen auf die Art der Unterbringung sowie die Personalstärke im Fall einer Aus- bzw. Vorführung haben". Darüber hinaus fänden diese Umstände auch Berücksichtigung bei der Gestaltung des Vollzugsplans (§ 135 StVG) des jeweiligen Insassen.

