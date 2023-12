Spitäler: Elisabeth Bräutigam wechselt nach Niederösterreich

Bild: OK

Elisabeth Bräutigam ist am Dienstag von der niederösterreichischen Landesregierung zur Vorständin für Medizin und Pflege der Landesgesundheitsagentur (LGA) bestellt worden. Die bisherige Direktion in diesen beiden Bereichen wird auf Vorstandsebene gehoben, die 46-Jährige bekleidet die Funktion ab 1. September 2024, hieß es seitens des Landes. Bräutigam folgt Markus Klamminger, dem Direktor für Medizin und Pflege, nach.

Seit 2003 war die studierte Medizinerin und Juristin in verschiedenen Funktionen im Ordensspital der Barmherzigen Schwestern in Linz tätig, unter anderem als Ärztliche Direktorin. Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvierte Bräutigam zudem eine Managementausbildung in Health Care Management.

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bezeichnete die 46-Jährige als "eine ausgewiesene Expertin", die im Hearing mit Know-how und ihren Überlegungen zur Zukunft der Landesgesundheitsagentur sowie der Spitalsversorgung in Niederösterreich überzeugt habe. "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der neuen Führungsstruktur in der NÖ LGA dem Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Medizin und Pflege im Vorstand abzubilden, nachkommen", betonte Schleritzko. Die beiden bisherigen Vorstände Konrad Kogler und Alfred Zens bleiben in ihren jeweiligen Funktionen.

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Landesrat Sven Hergovich, beurteilte es zwar positiv, dass eine Ärztin in den LGA-Vorstand kommt. "Bei einem Gehalt von 340.000 Euro laut unseren Informationen und einer Gesamtvorstandsgage von über einer Million Euro muss es Einsparungen geben", forderte Hergovich: "Einen Vorstand streichen und Geld sparen muss hier das Motto sein. Uns schwebt eine Halbierung der Vorstandsgagen vor."

