Spieler will verlorenes Geld von der Republik zurückholen

Das Unternehmen, bei dem er in zwei Monaten 30.000 Euro verspielt hat, ist pleite, dort ist nichts zu holen. Die Republik Österreich habe aber von den illegalen Spielen gewusst und nichts dagegen getan, argumentiert Julia Eckert, Anwältin des Klägers, laut Dossier und ORF-Magazin Eco. Darum solle sie ihm seinen Schaden ersetzen.

In den ersten beiden Instanzen scheiterte die Klage. Das Erstgericht sah keinen Zusammenhang zwischen der vorgebrachten mutmaßlich verletzten Gesetzesnorm und dem Schaden des Spielers. Die zweite Instanz argumentierte, das Glücksspielmonopol würde zwar dem Schutz der Vermögensinteressen einzelner Spieler oder Spielerinnen dienen, dies richte sich aber nur an die Glücksspielanbieter und nicht an den Staat, schreibt Dossier. Dennoch habe Eckert das Verfahren im April 2024 vor den OGH gebracht (1Ob 77/24s).

