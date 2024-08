Spezialgeräte: Nach heftigen Unwettern rüsten Feuerwehren auf

Wurden 2022 in Tirol insgesamt 2000 Alarmierungen wegen Extremwettereignissen verzeichnet, liegt aktuell die Zahl bei 2250. Das betreffe mittlerweile rund ein Fünftel aller Feuerwehreinsätze – "und wir wissen nicht, was im Herbst und Winter noch auf uns zukommt", sagt Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter.

Meterhohe Vermurungen

Nach den meterhohen Vermurungen am 16. August in St. Anton am Arlberg will die Tiroler Feuerwehr aufrüsten und ihre Spezialausrüstung verbessern. Aktuell stehen im Bundesland 43 Großstromerzeuger zur Verfügung, vier weitere seien "in Anschaffung". Auch auf 20 Großpumpen wolle man in Tirol aufstocken, die 1000 Feuerwehr-Fahrzeuge sollen vielseitiger einsetzbar sein.

Bei Aufräumarbeiten in St. Anton wurden etwa 100.000 Kubikmeter Murenmaterial entfernt. 50 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres waren zum Assistenzeinsatz ausgerückt, der am Dienstag abgeschlossen wurde. Wie hoch die Gesamtschadenssumme ausfallen wird, ist noch offen. Die Schäden gehen "in die Millionen", sagt Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (VP).

Aufrüsten auch in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich wolle man aufrüsten, sagt Michael Hutterer, stellvertretender Landesfeuerwehr-Kommandant. Bei der Ausrüstung gebe es bereits Pläne, auch bei der Ausbildung der Einsatzkräfte müsse aufgrund der punktuell heftigen Unwetter ein "ganz anderes Gefahrenpotenzial" bedacht werden, sagt Hutterer. Die große Herausforderung sieht er in den immer aufwendigeren Einsätzen. "Früher waren wir ein paar Stunden im Einsatz, jetzt dauert es oft Tage, um die Schäden eines Unwetters zu beseitigen."

