Westliche Bundesländer legen Sperrstunde auf 22 Uhr vor

"Es geht uns darum, Arbeitsplätze zu retten", betonte Kurz am Dienstag. Je höher die Zahl an Neuinfizierten sei, desto mehr Reisewarnungen und desto weniger Touristen gebe es, das sei ja gerade in der Bundeshauptstadt "höchst problematisch". "Ich hoffe, dass andere Bundesländer dem Beispiel folgen." So verzeichne man etwa im Raum Wien-Niederösterreich zu hohe Zahlen.

Die Kurz-Aussagen im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wien befürchtet illegale Partys

In Wien mit dem roten Bürgermeister Michael Ludwig und in Niederösterreich mit seiner Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau biss der Kanzler bisher aber offensichtlich auf Granit: Er habe versucht, sie dafür zu gewinnen, aber "die beiden Bundesländer folgen derzeit nicht dem Beispiel der westlichen Bundesländer", sagte Kurz auf Nachfrage. Ludwig betonte, es sei ihm lieber, wenn sich die Leute in der Gastronomie treffen als bei illegalen Veranstaltungen.

Die vorverlegte Sperrstunde hatten zuvor die Landeshauptmänner Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Wilfried Haslauer (Salzburg/jeweils ÖVP) in einer gemeinsamen Aussendung mit dem Kanzleramt verkündet. Die Maßnahme soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und mit kommenden Freitag in Kraft treten. Bisher mussten die Lokale um 1 Uhr schließen.

Stelzer: "Vorerst nicht notwendig"

"Oberösterreich wird diesen Schritt vorerst nicht mitmachen", teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Nachmittag in einer Aussendung mit. Angesichts der aktuellen Infizierten-Zahl von knapp 740 sei es aus heutiger Sicht nicht notwendig, die Sperrstunde im Land vorzuverlegen. Stelzer schließt aber nicht aus, "dass weitere Maßnahmen zur gegebenen Zeit einmal notwendig werden."

Sein Regierungspartner LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) meinte in einer Presseaussendung, eine Sperrstunde um 22.00 Uhr wäre "der Todesstoß für unsere Gastronomen".

Auch Steiermark und Kärnten sehen aktuell keine Veranlassung, mit den westlichen Bundesländern mitzuziehen.

Niederländische Reisewarnung für Wien und Innsbruck

Die niederländische Regierung hat am Dienstag eine Reisewarnung für Wien und die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ausgesprochen. Wer von dort in die Niederlande zurückreist, muss ab sofort für zehn Tage in häusliche Quarantäne, heißt es in den aktualisierten Reisehinweisen der niederländischen Regierung. Grund dafür seien die gestiegenen Infektionszahlen.

Ausdrücklich rät die niederländische Regierung aber nicht von Reisen in andere Teile Österreichs ab."Sie können, mit Ausnahme der Hauptstadt Wien und der Stadt Innsbruck, für Urlaubsreisen nach Österreich fahren, aber bleiben Sie wachsam", heißt es in den Reisehinweisen wörtlich.

So sei etwa auch die Benutzung der Flughäfen Wien-Schwechat und Innsbruck möglich, ohne dass man unter die Quarantänepflicht fällt. Damit können Tiroler Skigebiete weiter auf niederländische Gäste hoffen. Österreich ist bei niederländischen Skiurlaubern sehr beliebt. Die niederländische Königsfamilie verbringt ihren jährlichen Skiurlaub im Vorarlberger Lech am Arlberg.

Innsbruck zählt schon seit Tagen zu den Gebieten Österreichs mit der höchsten Anzahl an Corona-Fällen. Mit einem Sieben-Tages-Wert von 136,25 Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt die Tiroler Landeshauptstadt aktuell an der Spitze aller Bezirke Österreichs, vor dem Bundesland Wien mit 113,73. Allerdings ist die Zahl der aktiven Coronafälle in Innsbruck seit Montag von 285 auf 225 Personen gesunken, wie es von den Behörden hieß. Auch in Wien ist die Zahl der neuen Fälle jüngst etwas zurückgegangen.

Vor den Niederlanden hatten bereits Deutschland, Dänemark und Belgien coronabedingte Reisewarnungen für Österreich oder die Hauptstadt Wien verhängt. Deutschland und Belgien warnen vor Reisen nach Wien, Dänemark vor Reisen nach ganz Österreich. Die niederländische Reisewarnung betrifft nun erstmals spezifisch einen Teil Österreichs außerhalb Wiens.

"Sehr bedauerlich"

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) findet die niederländische Reisewarnung für die Tiroler Landeshauptstadt "sehr bedauerlich". Gleichzeitig hoffte der Stadtchef, dass die Maßnahme bald wieder der Vergangenheit angehört. "Ich bitte die niederländischen Verantwortlichen, die Warnung wieder aufzuheben, sobald es die Corona-Zahlen nicht mehr hergeben", sagte Willi.

Man werde sich jedenfalls vonseiten der Stadt "sehr anstrengen", versicherte der Bürgermeister. Auf die Frage, ob er die Reisewarnung angesichts der momentan vorliegenden Zahlen - mit Stand Dienstagvormittag waren in Innsbruck 231 Menschen infiziert - für gerechtfertigt hält, meinte Willi: "Ich muss das zur Kenntnis nehmen".

Man habe zuletzt zwar eine Zunahme an Fällen verzeichnet, könne die meisten aber ganz klar gewissen Clustern zuordnen. Auch weise man - insbesondere auch im Tourismusbereich - eine "extrem hohe Testquote" auf: "Wir sind sehr gut vorbereitet". Zudem stelle er sich die Frage, ob es wirklich Sinn mache, eine Reisewarnung auf eine im europäischen Kontext "sehr kleine Stadt" wie Innsbruck herunterzubrechen.

Die niederländischen Gäste seien jedenfalls in der Landeshauptstadt generell "sehr willkommen". "Ich mag die Niederländer, weil sie positive und fröhliche Menschen sind", so Willi.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.