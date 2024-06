Sperre auf Tiroler Brennerautobahn: Lkw brannte

Gegen 8.00 Uhr war die Fahrtrichtung Brenner weiterhin gesperrt, in Richtung Innsbruck wurde eine Fahrspur wieder freigegeben, sagte ein Sprecher des ÖAMTC zur APA. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau, hieß es.

Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in der Früh noch an. Das Feuer in dem Fahrzeug war gegen 7.20 Uhr ausgebrochen. Weitere Informationen über Verletzte gab es indes noch nicht.

