Spendenkassa geplündert: Ärger im Haus des Meeres

Im Aqua-Terra-Zoo zeigte man sich verärgert: "Gerade in Zeiten wie diesen, wo das Haus des Meeres ohnehin schon unter Corona zu leiden hat, wird genau jenes Geld, das als zusätzliche Unterstützung von Besuchern für die Tiere gespendet wurde, gestohlen", hieß es in einer Aussendung. Derzeit gebe es drei Verdächtige.

Am 22. Dezember, kurz vor 20 Uhr, schraubten die Täter die Spendenkassa mit Werkzeug ab und leerten den Inhalt in ein WC, das sich daneben befand. Die Scheine nahmen aber sie mit, nur die Münzen ließen sie zurück. Um 20 Uhr sei das WC verschlossen gewesen. Als niemand auf Klopfen reagierte, dachten Guides an einen Unfall, öffneten die Tür und fanden die geplünderte Spendenkassa. Die Polizei sicherte anschließend Spuren und leitete Ermittlungen ein, die Kassa ist mittlerweile wieder an ihrem Platz.