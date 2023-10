Spektakuläre Seilbergung aus Tiroler Kletterwand

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers kam dem Paar in der misslichen Lage zu Hilfe.

Ein einheimisches Paar ist am Freitag im Wettersteingebirge im Gemeindegebiet von Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) aus einer Kletterwand geborgen worden. Die beiden - ein 36-Jähriger und eine 34-Jährige - steckten in der Wand fest, nachdem sich das Seil in den Felsen verfangen hatte. Da es bereits begann, dunkel zu werden, setzten sie einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Kletterer schließlich mit einem 100 Meter "Longline-Tau".

Die beiden blieben unverletzt. Wegen der hohen und steilen Wände der "Schüsselkar Südwand" sei die Bergung sehr anspruchsvoll gewesen, hieß es seitens der Exekutive.

Die Alpinsportler hatten sich nach der sechsten Seillänge - die Kletterroute bestand aus neun - bis zum Standplatz der fünften Seillänge abgeseilt. Als sie das Seil abzogen, blieb es in den Felsen hängen. Sie versuchten noch rund 15 Minuten lang, das Seil herauszuziehen, jedoch vergeblich. Daraufhin setzten sie den Notruf ab.

