Sozialbetrüger hatten eine eigene Buslinie

Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. In diesem Fall geht es um rund 1000 Kosovaren, die zum größten Teil in ihrer Heimat lebten, in Österreich aber Scheinadressen besessen haben sollen: um Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Mindestsicherung und Familienbeihilfe kassieren zu können. Die Täter sollen laut Polizei eine eigene Buslinie zwischen Graz und Pristina betrieben haben, um die Leistungsbezieher zu AMS- oder Behördenterminen nach Österreich zu transportieren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass seit dem Jahr 2017 mehr als 1700 solcher Fahrten stattgefunden haben. Die beiden Buschauffeure waren arbeitslos gemeldet, sie sollen aber Fuhrlöhne von den Passagieren kassiert haben.

