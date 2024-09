SOS Kinderdorf International baut 20 Prozent der Mitarbeiter ab

Wie viele in Österreich tätige Mitarbeiter betroffen sind, war noch unklar, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen zur APA. Die Belegschaft war informiert. Bei SOS-Kinderdorf International waren zuletzt 530 Vollzeitäquivalente besetzt, davon 183 in Österreich. Die Landesorganisation SOS-Kinderdorf Österreich sei nicht betroffen.

Der Personalabbau habe zudem keine Auswirkungen auf die Kinderbetreuung. Die "Umstrukturierung" im Dachverband erfolge im Zuge einer Verlagerung von Ressourcen und Entscheidungskompetenzen in die Mitgliedsländer, hieß es. Die Details würden indes noch ausgearbeitet. Der Stellenabbau sei für die Betroffenen "schmerzvoll", sagte Geschäftsführerin Angela Rosales. Gleichzeitig diene die Transformation dazu, sich besser um Kinder ohne elterliche Unterstützung kümmern zu können.

Bereits im Jänner hatte SOS-Kinderdorf International einen Abbau von 100 Jobs angekündigt, 40 davon in Österreich. Damals waren 15 Prozent von 690 Beschäftigten betroffen gewesen. Der nun geplante Stellenabbau sei die zweite und finale Welle, wurde versichert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper