Sonnenschein am Samstag, dann haben die Wolken das Kommando

Der Freitag bringt vor allem im Süden verbreitet dichte Wolken, es bleibt aber trocken. In den restlichen Landesteilen wird sich die Sonne öfter zeigen. Der Samstag bietet ideale Bedingungen für Ausflüge im Freien. Laut Geosphere Austria dominiert im ganzen Land der Sonnenschein. Die kommende Woche startet dann mit vielen Wolken und zum Teil Schneefall oder -regen. Die Prognose für Österreich im Detail:

Während am Freitag im Norden und Osten sowie auch im Nordburgenland der sonnige Wettercharakter überwiegt, muss sich die Sonne in den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes sowie auch in der Südoststeiermark und im Mittel- und Südburgenland oft mit einem Platz am Himmel neben zahlreichen dichten Wolken zufrieden gehen. Vereinzelt kann es bei einer Schneefallgrenze zwischen 800 und 1.300 Metern Seehöhe über den Alpengipfeln auch leicht regnen oder schneien. Die Wolken werden im Laufe des Nachmittags schließlich immer weniger. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen bei minus drei bis plus drei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen sieben bis zwölf Grad.

Perfektes Ausflugswetter herrscht am Samstag: Bis weit in den Nachmittag hinein dominiert die Sonne im ganzen Land. Danach tauchen vom Norden her allmählich wieder dichte Wolken auf, die sich bis zum Abend langsam in Richtung Süden bis zum nördlichen Alpenrand ausbreiten. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und lebt im Donautal, im östlichen Flachland sowie in Föhntälern an der Alpensüdseite im Tagesverlauf mäßig bis lebhaft auf. Nach minus fünf bis plus zwei Grad in der Früh, klettert das Thermometer im Laufe des Tages auf sieben bis 14 Grad. Am wärmsten wird es laut Prognose von Gesophere Austria (ehemals ZAMG) in der Südoststeiermark.

Am Sonntag überwiegen die Wolken dann vom Salzburger Flachgau bis zum Nordburgenland wieder. Regional sagt die Prognose auch Regen oder Schneefall voraus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 800 Metern. Im Süden scheint weiterhin die meiste Zeit die Sonne. Im Norden macht sich mäßiger bis lebhafter Wind bemerkbar. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus fünf bis plus drei Grad. Die Tageshöchstwerte sind zwischen drei und zehn Grad.

Tiefdruckeinfluss zum Wochenstart

Zum Wochenstart am Montag bringt ein Tiefdruckeinfluss umfangreiche Bewölkung und vor allem im Süden und Osten regional etwas Schneefall oder -regen. In tieferen Lagen unter 300 Metern bleibt es meist bei Regen. Die Sonne kann sich nur selten durchkämpfen - am häufigsten noch im Norden. Es weht nur schwacher Wind. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis plus zwei Grad. Die Höchsttemperaturen werden auf zwei bis acht Grad prognostiziert. Am wärmsten wird es im Westen.

Am Dienstag bringt ein leichter Störungseinfluss erneut dichte Wolkenfelder im ganzen Land. Vor allem in der Osthälfte Österreichs gibt es noch unergiebigen Schneefall oder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch bei etwa 300 Metern, steigt tagsüber aber mit abklingendem Niederschlag auf rund 700 Meter. Regional gibt es im Laufe des Tages das eine oder andere kurze Sonnenfenster. Der Wind weht schwach bis mäßig. Nur im Nordosten und auf den Bergen kann es auch lebhaften Wind aus südlicher Richtung geben. Die Temperaturen liegen morgens bei minus vier bis plus zwei Grad. Am Nachmittag kann das Thermometer fünf bis zehn Grad anzeigen.

Wie wird das Wetter in Ihrer Region? Auf nachrichten.at/wetter finden Sie eine 10-Tage-Prognose, aktuelle Messwerte und Wetterkarten.

