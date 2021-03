Sommerschule wird ausgeweitet

Das sieht eine von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erlassene Verordnung vor. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet die freiwillige und kostenlose Sommerschule am 23. August, in den restlichen Bundesländern am 30. August.

Teilnehmen können "außerordentliche" Schüler, die dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen können, sowie Schüler bis zur neunten Schulstufe mit Aufholbedarf in Deutsch und Mathematik. Wie im Vorjahr werden primär Lehramtsstudenten eingesetzt.