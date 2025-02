Sommerreifentest 2025: So schneiden die sportlichen Modelle ab

Die Dimension 225/40 R18 ist in der unteren Mittelklasse bzw. Kompaktklasse als sportliche Variante zur Serienbereifung beliebt. Geprüft wurden die Modelle auf Fahr- und Sicherheitseigenschaften, Komfort- und Wirtschaftlichkeitsaspekte und die Nachhaltigkeit.

"In diesem Test war die Spanne zwischen guten und schlechten Reifen besonders groß. Das spiegelt sich auch in den Ergebnis-Noten wider", so ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl. Vergeben wurden 11 "Gut", 4 "Befriedigend", 2 "Genügend" und 1 "Nicht Genügend".

Die Ergebnisse im Detail:

17 Meter Bremsweg mehr bei Nässe

"Beim Bremstest auf nasser Fahrbahn mit 80 km/h waren die Unterschiede am dramatischsten", sagt Kerbl. Zwischen den Bremswerten des Besten (Continental SportContact 7) und des Schlechtesten (Doublecoin DC-100) in der Wertung liegen satte 17 Meter. Kerbl: "An der Stelle, an der das Fahrzeug mit dem Continental-Reifen zum Stehen kommt, hat das gleiche Auto mit dem Doublecoin noch eine Restgeschwindigkeit von rund 49 km/h auf dem Tacho. Zusammenstöße mit dieser Aufprallgeschwindigkeit können fatale Folgen haben." Wenig überraschend brachte dieser Umstand dem "Doublecoin DC-100" ein "Nicht genügend" in der Wertung "Fahrsicherheit" ein, was sich letztendlich auch auf die Gesamtnote durchschlägt.

Nicht viel besser, nämlich mit der Note "Genügend", schneiden die Modelle "Norauto Prevensys 4" und der "Syron Premium Performance" ab. "Sie lassen sich auf trockener Fahrbahn nur unpräzise steuern, in Kurven sind ständige Lenkkorrekturen nötig und auch das Verhalten im Grenzbereich ist sehr anspruchsvoll", sagt Kerbl.

Erstmals "Sehr gut" für die "Fahrsicherheit"

Erstmals haben zwei Modelle in der Wertung "Fahrsicherheit" ein "Sehr gut" geschafft. "Der "Continental SportContact 7" und der "Bridgestone Potenza Sport" zeigten auf trockener Fahrbahn ein sehr hohes Grip-Niveau, eine ausgezeichnete Präzision und verhielten sich auch bei kritischen Fahrmanövern absolut sicher. "Ähnlich verhält es sich auf nasser Fahrbahn", sagt der Reifenexperte. Darüber hinaus bieten beide eine respektable prognostizierte Laufleistung - auch wenn der Bridgestone aufgrund seiner etwas schwächeren Effizienz in der Umweltbilanz letztendlich nicht über ein "Befriedigend" hinauskommt.

Dahinter folgen neun Reifen mit der Gesamtnote "Gut". Der "Michelin Pilot Sport 5" und der "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6" überzeugen bei der Fahrsicherheit und bei der Umweltbilanz. Der "Vredestein Ultrac Pro", der "Yokohama Advan Sport V107" und der "Firestone Firehawk Sport" punkten zwar bei der Fahrsicherheit mit hoher Leistungsfähigkeit, lassen aber bei der Umweltbilanz aufgrund der nur befriedigenden prognostizierten Laufleistung Federn. Der "Falken Azenis FK520" und der "Nexen N Fera Sport" zeigen leichte Schwächen beim Fahrkomfort auf trockener Fahrbahn, sichern sich aber aufgrund ihrer kurzen Bremswege im Trockenen gute Noten. Darüber hinaus bieten beide ordentliche prognostizierte Laufleistungen.

Der "Dunlop Sport Maxx RT2" verpasst aufgrund seines höheren Abriebs eine bessere Platzierung, bietet aber eine gute Fahrsicherheit. Der letzte mit "Gut" bewertete Reifen ist der "Toyo Proxes Sport 2". Er punktet zwar bei der Fahrsicherheit, in der Umweltbilanz und der Nachhaltigkeit erreicht er allerdings nur mittelmäßige bis mäßige Ergebnisse.

Die darauffolgenden vier Reifen kommen bei der Fahrsicherheit und teilweise auch bei der Umweltbilanz nicht über die Note "Befriedigend" hinaus. Der "Ceat SportDrive" hat Schwächen auf nasser Fahrbahn, der "Kumho Ecsta PS71" zeigt Schwächen auf trockener Fahrbahn und bei der prognostizierten Laufleistung, der "Nokian Tyres Powerproof 1" zeigt ebenfalls Schwächen auf trockener Fahrbahn und der "Giti GitiSport S2" hat Defizite auf nasser Fahrbahn und zeigt einen erhöhten Abrieb sowie eine mittelmäßige Reichweite.

All-Terrain- und Ganzjahresreifen

Auch beim diesjährigen Sommerreifentest wurde nur eine Dimension (225/40 R18) getestet. Anstatt einer zweiten Dimension gibt es im Frühling auch noch eine eigene Bewertung der All-Terrain- und im Sommer dann der Ganzjahresreifen.

Weitere Infos und Tests finden Sie auch auf der Homepage des ÖAMTC.

