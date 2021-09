Montagvormittag, am Belgradplatz in Wien-Favoriten: In einer der Wohnungen des großen Gemeindebaus bricht ein Streit aus. Die Diskussion über SMS-Nachrichten, die ein 28-jähriger Somalier mit seiner 37-jährigen Ex-Frau führt, wird handfest. Der Somalier greift in der Küche zu einem Nudelholz, schlägt brutal auf die Frau ein, bevor er ihr mit einem Messer das Leben nimmt.