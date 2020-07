Soldat kollabierte während Tanners Präsentation

Die letzten Wochen hätten gezeigt, wie wichtig eine starke Miliz sei, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), als sie am Donnerstag ihr 200 Millionen Euro schweres Investitionspaket für die Miliz vorstellte. Die Gelder sollen unter anderem in Fahrzeugen, Schutzausrüstung und Infrastruktur fließen (Details dazu in diesem Artikel).

Noch während der Präsentation wurde der Zustand des Heeres von einem Soldaten unfreiwillig demonstriert. Der Mann posierte als Kulisse der Pressekonferenz mit einem weiteren Soldaten vor Bundesheer-Fahrzeugen – in voller Montur und mit einem rund neun Kilogramm schweren Sturmgewehr in den Händen. Als Milizbeauftragter Erwin Hameseder am Wort war, sackte der Mann hinter ihm vor laufenden Kameras in sich zusammen, wie in diesem Video zu sehen ist:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ministerin Tanner eilte dem Soldaten sofort zu Hilfe und versuchte zu kalmieren: "Kein Grund zur Sorge. Das hat nur etwas mit dem Wetter zu tun und mit dem Kreislauf. Wenn man nur daran denkt, was die Schutzkleidung wiegt..." Auch eine skurrile Erklärung hatte sie für den Vorfall parat: "An dem ist auch zu sehen, was unsere Soldaten zu leisten haben."

Auch mehrere Mitarbeiter heilten dem Mann zu Hilfe. Während sich der Soldat aufzurappeln versuchte, kommentierte Tanner: "Der Kamerad steht gleich wieder". Er dürfte einen Hitzekollaps erlitten haben und wurde hinter dem Militärfahrzeug mit Wasser versorgt. Tanner und Hameseder setzten die Pressekonferenz nach dem Zwischenfall fort.