Soldat in SS-Uniform: Regierung kündigt Gesetzesänderung an

Nach der Aufregung um einen Unteroffizier, der trotz Tragens einer SS-Uniform weiter im Heer tätig sein darf, reagiert die Bundesregierung nun: Künftig soll jede rechtskräftige Verurteilung nach dem Verbotsgesetz bei Beamten automatisch zu einem Amtsverlust führen, und zwar unabhängig von allfälligen disziplinarrechtlichen Schritten, kündigten gestern Justizministerin Alma ZADIC (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline EDTSTADLER (ÖVP) an. Die Causa des Oberstabswachtmeisters sorgte nicht nur für Entrüstung bei SPÖ und NEOS, auch Bundespräsident und Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen zeigte sich "schockiert": Über mehrere Jahre soll der Mann, wie berichtet, im Internet NS-Devotionalien bestellt, sich eine SS-Uniform gebastelt und damit posiert haben sowie den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem wurde bei ihm Munition aus dem Heeresbestand gefunden. Im Sommer war der 36-Jährige am Landesgericht Klagenfurt wegen NS-Wiederbetätigung zu zehn Monaten bedingter Haft und 1200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Von der Disziplinarbehörde bekam er nur eine weitere Geldstrafe.

ZIB 1: Soldat in SS-Uniform: Gesetz wird geändert

Der vom Verteidigungsministerium bestellte Disziplinaranwalt hatte zwar die Möglichkeit einer Entlassung angesprochen, eine solche aber nicht beantragt, sondern nur eine Geldstrafe von knapp 5000 Euro.

Der grüne Koalitionspartner fragt sich ebenso wie die SPÖ, warum Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) keine Weisung an den Disziplinaranwalt erteilt hat, bei der Disziplinarbehörde eine Entlassung zu beantragen. Die Möglichkeit hätte sie laut Verfassungsjuristen durchaus gehabt. Der Disziplinaranwalt untersteht der Ministerin und "ist an deren Weisungen gebunden", sagte etwa Verfassungsrechtler Heinz Mayer. "Sie ist verantwortlich für das, was der Disziplinaranwalt tut."

Um solchen Diskussionen künftig vorzubeugen, plant die Regierung nun eine Gesetzesänderung. Zadic und Edtstadler teilten gestern in einer Aussendung mit, dass man gemeinsam einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung erarbeiten werde.