So wird das Wetter in der kommenden Woche

Die Geosphere Austria rechnet bis Freitag mit Tageshöchstwerten über 30 Grad. Vor allem im Osten bleibe es besonders warm, so die Prognose der Meteorologen.

Der Vormittag verläuft zumeist noch ungestört sonnig. Im Tagesverlauf entwickeln sich am Montag aber besonders von Vorarlberg bis nach Salzburg mächtige Quellwolken und nachfolgend auch Regenschauer und Gewitter. Weiter östlich und südlich beschränken sich diese meist nur auf das Bergland, oft bleibt es trocken. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit zwischen elf und 21 Grad angegeben, die Tageshöchsttemperaturen mit 25 bis 33 Grad.

Am Dienstag geht es vielfach sonnig und besonders in der Osthälfte ausgesprochen heiß und trocken weiter. Tagsüber entwickeln sich ausgehend vom Bergland neuerlich Quellwolken und vor allem im westlichen Bergland sowie in Alpenhauptkammnähe sind lokale Schauer oder Gewitter zu erwarten, im Osten bleibt die Schauerneigung deutlich geringer. Der Wind weht schwach, im Osten und im Bergland stellenweise auch mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen pendeln sich zwischen 13 bis 20 Grad ein, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 26 bis 34 Grad.

Am Mittwoch überwiegt der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich vor allem über dem Bergland sowie im Westen Quellwolken und in der Folge ein paar Gewitter und Regenschauer. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Am Morgen umspannen die Temperaturen zehn bis 20 Grad, am Nachmittag von West nach Ost 23 bis 34 Grad.

Anfangs gibt es am Donnerstag stellenweise Restbewölkung oder Nebel. Sonst dominiert zunächst der Sonnenschein. Ab Mittag machen sich Haufenwolken bemerkbar, die öfter als zuletzt Gewitter oder Regenschauer bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 21 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 23 und 33 Grad, wobei es im Osten am heißesten bleibt.

Bis zum frühen Vormittag hält sich am Freitag örtlich Nebel oder Restbewölkung. Sonst scheint bis Mittag oft die Sonne. Danach entwickeln sich einige Quellwolken und nachfolgend vor allem im Berg- und Hügelland ein paar Gewitter sowie Regenschauer. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Tiefsttemperaturen betragen zehn bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 32 Grad.

