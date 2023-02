So wird das Wetter in der kommenden Woche

Weiterhin ist aber mit Morgenfrost zu rechnen, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag.

Am Montag überwiegen insgesamt Wolken, immer wieder schneit es an der Alpennordseite leicht, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Der Wind weht am Alpenostrand und am Bodensee lebhaft aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus acht bis minus ein Grad, die Tageshöchstwerte bei minus eins bis plus fünf Grad.

Zum Ende des meteorologischen Winters Ende Februar sind am Dienstag hoher Luftdruck und kalte Luftmassen im Ostalpenraum wetterbestimmend. Nach einem Tagesbeginn mit teils strengem Morgenfrost scheint in vielen Regionen nahezu ungetrübt die Sonne. Allein im Südosten halten sich tagsüber phasenweise dichtere, ausgedehnte Wolken. Minus zehn bis minus drei Grad bedeuten in der Früh in ganz Österreich Temperaturen unter null Grad, im weiteren Verlauf sind es plus eins bis sechs Grad.

Am Mittwoch setzt sich generell sonniges Wetter durch, Frühnebelfelder lösen sich bald auf. Nur im Rheintal und von Kärnten bis zum südlichen Wiener Becken ziehen immer wieder auch einige dichte Wolken durch. Minus acht bis plus ein Grad hat es zu Tagesanbruch, drei bis neun Grad später maximal.

Auch am Donnerstag überwiegt oft strahlend sonniges Wetter, in der Südhälfte allerdings gibt es auch einige ausgedehnte Wolken und vor allem in der Früh kann es in der Südsteiermark mitunter auch ein paar Regentropfen geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sieben und plus ein Grad, die Höchsttemperaturen erreichen vier bis knapp zweistellige zehn Grad.

Am Freitag geht es sonnig weiter. In der Früh gibt es aber auch stellenweise etwas Nebel, der sich aber noch am Vormittag auflöst. Die Meteorologen rechnen mit minus neun bis minus ein Grad in der Früh und vier bis neun Grad als Maximalwerte.

