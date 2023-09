So wird das Wetter am Wochenende

Die Experten von Geosphere Austria prognostizierten am Donnerstag sonnige, beinahe wolkenlose Tage mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Am Montag und Dienstag sollen die Temperaturen sogar auf bis zu 32 Grad klettern, wie es hieß.

Am Freitag halten sich in einigen Tal- und Beckenlagen vor allem im Süden Nebelfelder zum Teil bis in den Vormittag hinein. Abgesehen davon ist es aber im ganzen Land ungetrübt sonnig. Dazu weht schwacher, im Donautal zum Teil mäßiger Wind aus Ost bis Süd. Die Temperaturen steigen meist von neun bis 16 Grad in der Früh, tagsüber auf 25 bis knapp 30 Grad.

Samstag: Keine Wolken am Himmel

Das spätsommerlich sonnige und auch warme Wetter setzt sich im Ostalpenraum auch am Samstag fort. Die meiste Zeit scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, lediglich in manchen Becken und Tälern sowie in Gewässernähe können sich Frühnebelfelder mitunter etwas länger in den Tag hinein halten. Der Wind weht im Osten mäßig auflebend, sonst ist es allgemein nur schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen neun und 17 Grad und die Tageshöchsttemperaturen erreichen 26 bis 31 Grad.

Frühnebel in Oberösterreich

Am Sonntag kann sich Frühnebel nur vereinzelt, etwa im Mur-Mürztal und in Oberösterreich, für ein paar Stunden halten. Sonst ist es wiederum verbreitet sonnig, über dem Flachland oft sogar wolkenlos. Einzig im Westen zeigen sich über den Bergen tagsüber flache Quellwolken. Es ist allgemein schwach windig. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 25 bis 31 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es am Montag unter Hochdruckeinfluss störungsfrei. Allfällige Nebelfelder in den Tälern oder in Gewässernähe lichten sich meist vormittags. Sonst ist es wiederum sehr sonnig. Über den Bergen bilden sich vereinzelt Quellwolken, jedoch bleibt die Schauerneigung vorerst sehr gering. Der Wind weht schwach, in der Ostregion teils mäßig auffrischend aus Ost bis Südost. Frühtemperaturen liegen meist bei neun bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 26 bis 32 Grad.

Am Dienstag machen sich örtlich Frühnebel und im Westen regional auch von Beginn an einige Wolken bemerkbar. Sonst wird es voraussichtlich wieder überwiegend sonnig, und das Temperaturniveau bleibt nahezu hochsommerlich. Tagsüber können sich vor allem in Alpenhauptkammnähe mehr Quellwolken als zuletzt entwickeln, vereinzelt sind gegen Abend auch kurzlebige Schauer- oder Gewitterzellen möglich. Im äußersten Westen und Nordwesten steigt die Gefahr von großen und teils kräftigen Gewitterherden ab dem Abend deutlicher an. Tagsüber bleibt es meist schwach windig. Frühtemperaturen: zehn bis 19, Tageshöchsttemperaturen: 26 bis 32 Grad

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper