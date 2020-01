So wenige Vögel wie nie besuchten heuer die heimischen Futterstellen

Von 4. bis 6. Jänner 2020 waren alle Österreicher aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten zu beobachten und zu zählen. Noch bis 13. Jänner haben die Teilnehmer Zeit, die Ergebnisse zu melden. Nun hat BirdLife Österreich eine erste Hochrechnung präsentiert. "Aus der Erfahrung wissen wir, dass sich die grundsätzlichen Trends nicht mehr großartig ändern", sagt Susanne Schreiner von BirdLife.

Und die zeigten vor allem, dass die Gesamtanzahl aller beobachteten Vögel deutlich zurückging. "Im österreichischen Durchschnitt besuchten mit rund 30 Vögeln pro Garten so wenige wie noch nie die heimischen Futterstellen", erklärt Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. Die Kohlmeise eroberte dabei österreichweit wieder Platz eins und ist damit der häufigste Wintervogel Österreichs, besorgniserregend stimme jedoch die Bestandslage der Grünfinken, so der Ornithologe.

"Der Grünfink hat seit 2013 mit der Parasitenkrankheit Trichomoniasis zu kämpfen, die für die betroffenen Vögel tödlich endet. Das zeigt auch unsere bisherige Datenauswertung bezüglich der Wintervögel. Die diesjährige Zählung meldet die niedrigste Anzahl an Grünfinken pro Garten seit zehn Jahren."

Genug Futter für die Vögel

Der Hauptgrund für den Rückgang der Vogelanzahl an den Futterstellen sei allerdings wetterbedingt, so die Experten. "In den letzten Jahren sind die Winter generell bei uns schneefreier und wärmer geworden. Wenn es keine geschlossene Schneedecke gibt, finden die Tiere ausreichend Nahrung und halten sich deshalb nicht so oft im Siedlungsgebiet auf", sagt Schreiner. Das heiße also nicht, dass die Vögel nicht da sind, nur dass wir sie seltener zu Gesicht bekämen.

"Genaueres erfahren wir nach Eingang und Auswertung aller Ergebnisse. Einsendeschluss der Ergebnisfolder ist am 13. Jänner", sagt Wichmann. Wer bis dahin nicht warten möchte und wissen will, wie es mit der Vogelwelt in seiner Region aussieht, könne sich bis dahin online informieren. (had)

Der jeweils aktuelle Stand der Beobachtungen ist in Echtzeit nachzulesen unter: www.stunde-der-wintervoegel.at