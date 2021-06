So wenige Neuinfektionen wie zuletzt im August 2020

Damit ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 20 gerutscht und liegt jetzt österreichweit bei 18,6. Allerdings gibt es am Wochenende traditionell weniger Tests und damit auch weniger neue Fälle. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 3.947. Nach den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums (Stand Montag, 9.30 Uhr) sind in den vergangenen 24 Stunden 184 Menschen von einer Corona-Infektion wieder genesen, damit liegt die Zahl bei 634.123 Genesenen seit Beginn der Pandemie. Gegenüber Sonntag kam ein Mensch dazu, der an oder mit Covid-19 gestorben ist, im Sieben-Tages-Schnitt waren es statistisch gesehen 3,1 Corona-Tote.

307 Menschen lagen mit einer Covid-Erkrankung in einem Krankenhaus, um zwei weniger als am Sonntag. 99 von ihnen wurden auf Intensivstationen betreut, um drei weniger als am Sonntag und 47 weniger innerhalb einer Woche.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 339.710 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon 26.030 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 60.552.628 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,4 Prozent.

Fast ein Viertel ist vollimmunisiert

Am Sonntag wurden 37.016 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 4.207.867 zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 47,3 Prozent der Bevölkerung. 2.153.186 und somit 24,2 Prozent der Menschen in Österreich sind vollimmunisiert.

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 57 aus Wien gemeldet. 19 wurden in Niederösterreich registriert, elf in Vorarlberg, je zehn in Tirol und Oberösterreich, drei wurden aus dem Burgenland gemeldet, je eine aus Kärnten und Salzburg.

In der Steiermark ist zum ersten Mal seit rund einem Jahr keine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 9,9 pro 100.000 Einwohner. Noch immer aktiv infiziert sind 233 Steirerinnen und Steirer, 77.143 gelten als genesen. 2.073 Menschen sind in der Grünen Mark bisher mit oder an Covid-19 verstorben, wobei es noch zu Nachmeldungen kommen kann. Drei Patienten liegen noch auf Intensivbetten.

22 Delta-Fälle in Wien

In der Bundeshauptstadt wurden zum 22 Fälle der ursprünglich in Indien entdeckten Delta-Variante nachgewiesen. Zudem gibt es 35 Verdachtsfälle, bei denen die Sequenzierung noch nicht abgeschlossen ist. Von den 22 bestätigten Fällen sind nur mehr fünf Personen aktuell erkrankt, hieß es. Bei jenen Personen, die schon vor einiger Zeit mit der Delta-Mutation infiziert waren, dürfte das Virus mit Reisetätigkeit und in weiterer Folge mit Ansteckung im Familienkreis zusammenhängen.

Bis zu 60 Prozent ansteckender

Auch in Kärnten wurde ein Delta-Fall nachgewiesen. Die Corona-Variante Delta ist Analysen zufolge wesentlich ansteckender als der in Österreich derzeit noch dominante Alpha-Typ. Das Risiko, die Menschen im eigenen Haushalt anzustecken, sei bei Delta schätzungsweise 60 Prozent höher als bei Alpha. Außerdem soll sich Delta stärker als andere Varianten der Schutzwirkung der Impfstoffe entziehen können. Das gelte vor allem nach nur einer Impfdosis. Vollständig Geimpfte seien jedoch sehr gut vor der Delta Variante – auch B.1.617.2 genannt – geschützt.

