So viel taugen Bollerwagen wirklich

11 faltbare Wagen in der Preisklasse zwischen 59,99 und 177 Euro nahm die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich unter die Lupe. Die technische Überprüfung nahm ein Kfz-Sachverständiger vor.

Wie einfach ist der Zusammenbau des Bollerwagens? Wird Werkzeug benötigt? Wie ist der Wagen aufgebaut? Verfügt der Wagen über eine Feststellbremse und kann diese ihn bei Beladung auf einer Steigung (im Test: 8 Prozent) auch halten? Ist der Griff höhenverstellbar und wie liegt er in der Hand? Zahlreiche Kriterien, anhand derer die Bollerwagen auf Herz und Nieren überprüft wurden.

Weil Bollerwagen vorwiegend für Ausflüge und Strandurlaube genutzt würden, wurde ihre Fahrtauglichkeit auf 4 verschiedenen Untergründen getestet, so die AK Oberösterreich. In beladenem Zustand ging es also über Asphalt, Wiese, Schotter sowie Sand. Hier habe das Produkt von Lidl (69,99 Euro) überzeugen können.

Nur ein Wagen erhielt von den AK-Testern die Bestnote "sehr gut", 9 wurden als "durchschnittlich" bewertet. Einer konnte nicht überzeugen.

"Bei den Bollerwagen von Babyone und Tchibo ist während des Tests die Lasche, die das Zusammenklappen des Wagens erleichtert, gerissen. Bei den Produkten von Lidl, Hervis, Jako-o, Bauhaus und Hofer kam es zu Verformungen an der Radachse und bei dem Bollerwagen von Interspar trat ein Mangel im Bereich der Lenkung auf. Diese Produkte wurden jedenfalls auf durchschnittlich abgewertet", so die AK. Auch das Kippspiel der Räder sei in die Gesamtbewertung eingeflossen, welches vor und nach Maximalbeladung gemessen wurde. Bei vier Produkten konnte dieser Test nicht durchgeführt werden, da die Räder bereits vorher Kontakt mit dem Rahmen hatten, was ebenfalls zu Abwertung führte.

Nur zwei Produkte für Transport von Kindern geeignet

Gerne genutzt wird der Bollerwagen auch zum Transport der Kinder - was diese meist lustig finden und die Eltern entlastet. Allerdings: Nur die Wagen von Amazon und Tchibo verfügen über eine Anschnallmöglichkeit für die Kinder und ein Sonnendach.

Als Gesamtsieger des Härtetests ging der Kesser Bollerwagen GT9000 aus dem Rennen (Preis: 133,90 Euro). Als einziger erhielt er die Bestnote "sehr gut".

