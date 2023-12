So viel Geld bringt Ihnen das Ende der "kalten Progression"

Ab nun steht der aktualisierte Entlastungsrechner des Finanzministeriums (bmf.gv.at/entlastungsrechner) zur Verfügung und zeigt die persönliche Steuerentlastung im kommenden Jahr an. Damit wirbt das Finanzressort am Samstag in einer Aussendung. Das Online-Tool ermögliche es Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, ihre persönlichen finanziellen Vorteile durch die Abschaffung der "kalten Progression" zu berechnen.

Er wolle jeden Steuerzahler "ermuntern" den Rechner zu nutzen, meinte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die individuelle Entlastung kann mit der Eingabe des persönlichen Brutto- oder Nettolohns ermittelt werden.

Kalte Progression ist Geschichte

Die Kalte Progression als schleichende Steuererhöhung im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer wurde mit Jahresbeginn abgeschafft. Seitdem werden die Steuerstufen jedes Jahr an die jeweilige Teuerung angepasst, damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Zuge der jährlichen Lohnerhöhungen nicht mehr in höhere Steuerstufen rutschen. Die Anpassung der Tarifstufen erfolgt allerdings nicht zur Gänze, sondern nur zu zwei Dritteln automatisch. Was die Regierung mit den übrig gebliebenen Mehreinnahmen macht, bleibt ihr überlassen.

Das variable Drittel macht im kommenden Jahr knapp 1,2 Milliarden Euro aus. Mit rund 800 Millionen Euro davon werden nun die ersten vier Steuerstufen entlastet sowie die Absetzbeträge erhöht. Die Anpassung der Tarifstufen passiert gestaffelt, die erste Tarifstufe wird um 9,6 Prozent erhöht, die folgenden um 8,8, 7,6 bzw. 7,3 Prozent. Die Grenze für steuerpflichtige Einkommen erhöht sich damit von derzeit 11.693 Euro im kommenden Jahr auf 12.816 Euro, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) schon im Herbst erklärte. Die Absetzbeträgen werden zur Gänze an die Inflationsrate angepasst.

