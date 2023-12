Skitourengeherin (30) bei Absturz in Tirol schwer verletzt

Eine 30-jährige Skitourengeherin ist am Donnerstag in Neustift (Bezirk Innsbruck-Land) beim Aufstieg im Rahmen einer Skitour abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Deutsche war gemeinsam mit einem Freund auf einem unpräparierten Notweg unterwegs gewesen. An einer glatten Stelle rutschte die Frau aus, stürzte über steiles Gelände ab und prallte nach rund 25 Metern gegen einen Felsen. Sie fiel noch weiter und blieb mit schweren Beckenverletzungen neben der Skiroute liegen.

Zum Absturz kam es in Neustift im Bezirk Innsbruck-Land:

Die 30-Jährige wurde von Pistenrettern erstversorgt. Der Notarzthubschrauber brachte sie ins Haller Krankenhaus.

