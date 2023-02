Skitourengeher auf der Koralm vermisst

Der 55-jährige Südsteirer war nach Behördenangaben alleine unterwegs. Eine groß angelegte Suchaktion musste in der Nacht auf Freitag abgebrochen werden und wurde tags darauf fortgesetzt. Der Mann war nicht zu seinem Auto, das er bei der Grünangerhütte im Bereich Gressenberg abgestellt hatte, zurückgekehrt. Im Koralmgebiet herrschte Lawinenwarnstufe zwei.

Der aus dem Bezirk Leibnitz stammende und als durchaus sportlich beschriebene Südsteirer soll schon am Mittwoch gegen Mittag zu einer Skitour ins Koralmgebiet aufgebrochen sein. Dabei stellte der Mann seinen Pkw am Parkplatz der Grünangerhütte auf 1.575 Meter Seehöhe, gelegen zwischen dem Glashüttenkogel und dem Großen Speikkogel (Bezirk Deutschlandsberg) ab. Von dort aus machte er sich alleine mit seinen Tourenski auf den Weg.

Akku leer

Donnerstagmittag traf der 55-Jährige am Fuße der sogenannten Hühnerstütze nahe der Grillitschhütte auf einen weiteren Alpinisten. Über dessen Mobiltelefon verständigte der Südsteirer in der Folge eine Bekannte, um einen vereinbarten Termin abzusagen. Sein eigener Handy-Akku soll über die Dauer seiner Tour bereits leer geworden sein. Eigenen Angaben zufolge habe der noch sehr fit wirkende und gut ausgerüstete Mann bereits die Nacht zuvor in den Bergen verbracht. Wo genau, war vorerst nicht bekannt.

Nachdem der Tourengeher auch bis Donnerstagabend nicht zu seinem Auto zurückgekehrt und er auch telefonisch nicht erreichbar war, starteten Einsatzkräfte von Bergrettung und Polizei eine Suchaktion. Die Nachfrage bei sämtlichen Hütten im Koralm- und Weinebenegebiet verlief negativ. Die Dunkelheit sowie die Witterungsbedingungen samt Neuschnee gestalteten die nächtliche Suche zudem schwierig, weshalb diese gegen Mitternacht abgebrochen wurden.

Am Freitag um 8.30 Uhr wurde nach dem Mann, bekleidet u. a. mit oranger Jacke und blauem Stirnband, weitergesucht. Ausgehend von der Passhöhe der Weinebene (1.668 Meter Seehöhe) im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet machten sich die Suchtrupps auf den Weg. Hinweise zum Aufenthalt des Sportlers sind bei der nächste Polizeidienststelle bzw. der Polizeiinspektion Schwanberg (059133/6109) erbeten.

