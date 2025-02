Skifahrerin (12) lag in Tirol mehrere Stunden in Wassergraben

Dabei hat sie ein Polytrauma, also mehrere schwere Verletzungen zugleich, erlitten.

Sie konnte erst nach einer mehrstündigen Suchaktion stark unterkühlt und nicht bei vollem Bewusstsein gefunden werden. Das Mädchen dürfte ohne Fremdverschulden und möglicherweise mit erhöhter Geschwindigkeit über den Pistenrand geraten sein.

Nach Angaben der Polizei war die zwölfjährige Deutsche mit ihrem 40 Jahre alten Vater unterwegs, gegen 13.45 Uhr fuhren sie auf der Piste "Rote 2" im Skigebiet St. Johanner Bergbahnen talwärts. Bei einer Kuppe verlor der Vater seine Tochter aus den Augen. Zunächst glaubte er, sie sei zum Lift weitergefahren. Als er sie dort jedoch nicht antraf, schlug er Alarm. Der Vater, ein Alpinpolizist, die Pisten- und die Bergrettung machten sich umgehend auf die Suche nach der Zwölfjährigen.

Gegen 17.15 Uhr entdeckte der Alpinpolizist das Mädchen etwa 200 Meter unterhalb der Kuppe und 15 Meter neben der Piste in dem Graben. Es hatte auch mehrere Knochenbrüche erlitten. Nach der Erstversorgung wurde die Heranwachsende per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Auch drei Skitourengeher per Helikopter aus Bergnot gerettet

In Berwang (Bez. Reutte), ebenfalls in Tirol, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz: Drei Skitourengeher im Alter von 27, 45 und 47 Jahren gerieten Samstagnachmittag in Bergnot und mussten gerettet werden. Die aus zwei Frauen und einem Mann bestehende Gruppe konnte bei einer Skitour nicht die ihr bekannte Route abfahren, auf der Ersatz-Route geriet sie in steiles Gelände und kam in weiterer Folge weder vor noch zurück. Nach einem Notruf wurden die drei Wintersportler unverletzt geborgen, informierte die Polizei.

