Skifahrer (86) erlag nach Unfall in Tirol seinen Verletzungen

Der Österreicher war am 6. Februar auf der Schönbodenabfahrt mit einem 24-jährigen Snowboarder zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brite verletzte sich, suchte jedoch selbst die Unfallambulanz auf. Der 86-Jährige musste hingegen mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden. Der 86-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er nun verstarb. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Schwere Verletzungen zog sich ein 55-jähriger Schwede ist Dienstagvormittag bei einem Skiunfall im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) zu. Der Mann hatte am Tiefenbachferner zwei am Pistenrand stehenden Deutschen ausweichen wollen. Dabei löste sich ein Ski des 55-Jährigen. Er stürzte und prallte gegen die 34-Jährige und den 35-Jährigen.

Der Schwede musste in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der Mann war mit seiner Tochter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Die beiden Deutschen wurden indes nur leicht verletzt. Sie wurden von der Pistenrettung versorgt.

