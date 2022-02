Skifahrer (25) stürzte im Zillertal 100 Meter ab und starb

Der Skifahrer hatte sich offensichtlich bei der Fahrt ins Tal im freien Gelände verirrt und war rund 100 Meter über steiles, teils senkrechtes, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde der Deutsche schließlich von der Bergrettung Mayrhofen gefunden. Bei der Bergung erlag er dann am Abend seinen schweren Verletzungen.

Am späten Nachmittag war die Polizei in Zell am Ziller über die Abgängigkeit des 25-Jährigen im Skigebiet Horberg/Penken in Schwendau verständigt worden. Schließlich konnte der Suchbereich auf den Nahbereich "Astegg", der sogenannten "Grubenaste", eingegrenzt werden. Im Einsatz standen mehreren Polizeistreifen und drei Polizeialpinisten, 15 Mann der Bergrettung Mayrhofen, die Betriebsleitung sowie weitere Mitarbeiter der Mayrhofener Bergbahnen, eine Besatzung des Rettungsfahrzeuges, eine Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges, das Kriseninterventionsteam, eine weitere Notärztin sowie die "Libelle Flir" aus Salzburg.