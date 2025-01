Ski-WM: Eintrittskarte gilt als Öffi-Fahrschein in ganz Salzburg

Die Tribüne in Saalbach steht schon seit Anfang Jänner.

Die Eintrittskarte ins Zielstadion gilt an Wettkampftagen auch als Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg - und das ab sechs Stunden vor Rennbeginn. Damit sollen möglichst viele Fans motiviert werden, mit den Öffis anzureisen.

Rund 100.000 Euro Kosten

"Die Umsetzung war nicht ganz einfach und nicht ganz billig", erklärte am Mittwoch der für Verkehr zuständige Salzburger Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) in einem Pressegespräch. "Für eine nachhaltige WM ist ein gutes Verkehrskonzept jedoch zentral." Wie ein Sprecher von Schnöll am Nachmittag mitteilte, koste die Gratisanreise den Salzburger Verkehrsverbund (SVV) - eine 100-prozentige Tochter des Landes - rund 100.000 Euro.

Das sorgte umgehend für Kritik des grünen Landtagsabgeordneten Simon Heilig-Hofbauer. Es sei zu begrüßen, dass die Eintrittskarten als Öffi-Tickets gelten. Es sei aber nicht zu verstehen, dass für die zusätzlichen Kosten der SVV und damit indirekt das Land aufkommen müsse. Der ÖSV "scheffle" mit der Ski-WM Millionen, habe aber im Veranstaltungsbudget zu wenig Öffi-Mittel eingeplant. Die Mehrkosten müssten darum von der Veranstaltungsgesellschaft getragen werden.

Öffi-Drehscheibe Bahnhof Maishofen

Dreh- und Angelpunkt für die Öffi-Anreise ist die modernisierte ÖBB-Haltestelle Maishofen, von wo zwischen 7.00 Uhr und 21.00 (bzw. 23.00 Uhr) Shuttlebusse bis zur Fanmeile in Hinterglemm und zurück verkehren. Die Busse halten auch am großen Park-and-Ride-Parkplatz am Eingang des Glemmtals, wo Fans, die mit dem Auto anreisen, parken sollten. "Die Parkplätze der Bergbahnen sind für die Tagesskigäste vorgesehen. Es gibt keine eigenen WM-Besucher-Parkplätze", betonte der Saalbacher Bürgermeister Alois Hasenauer.

Für die Anreise mit den Sonderzügen ab Wien, aus den anderen Bundesländern und aus dem Ausland verwies ÖBB-Regionalmanager Gernot Hubner am Mittwoch auf spezielle Sparschiene-Tickets. Zugleich empfahl er, sich die beste Verbindung nach Maishofen von den Öffi-Apps anzeigen zu lassen. "Während der WM gibt es Sonderhalte in Maishofen, die sonst nicht dort stattfinden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper