Skelettierte Leiche in Wald gefunden

In Tirol ist am Freitag eine bereits skelettierte, männliche Leiche gefunden worden. Sie wurde in einem Wald östlich des Schloss Ambras in Innsbruck entdeckt. Laut Polizei sind Identität und Todeszeitpunkt noch ungeklärt. Bei einer Obduktion wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt, hieß es am Montag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.