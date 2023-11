Skateboarder (20) bei Kollision mit Kleintransporter in Amstetten getötet

Ein nachkommender 52-jähriger Lenker eines Kleintransporters übersah den Mann und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurde der Skateboarder noch einige Meter mitgeschleift und stürzte anschließend in den Straßengraben. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Kleinbuslenker blieb unverletzt, die Staatsanwaltschaft ordnete weitere Erhebungen an.

