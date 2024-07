Silvia Lang: "Der Prater ist mein Leben"

Wiener Köpfe, Teil 7: Ob Schnitzel und Fiaker oder Nobelpreis und Street-Art: Das Bild von Wien in der Welt schwankt zwischen Klischee und Fortschritt. In der Serie „Wiener Köpfe“ porträtiert Jasmin Bürger Menschen, die diese Bilder der Stadt zwischen Tradition und Moderne mitprägen. Reisen und die weite Welt erkunden: Davon träumte Silvia Lang, als sie sich nach Matura und Abiturienten-Lehrgang an der HAK für einen Job in einem Reisebüro interessierte. Weit gekommen ist sie