Silvester: Feiern und Demos weitgehend friedlich

Die beiden in Linz angemeldeten Demonstrationen am Abend und in der Nacht verliefen nach ersten Informationen insbesondere gegen Mitternacht recht laut, jedoch ohne gröbere Vorkommnisse. Zwei Personen sollen laut einem Medienbericht festgenommen worden sein, mehrere Menschen wurden wegen Verstoßes gegen die Covid-19-Maßnahmenverordnung angezeigt - sie hatten keine Maske auf.

Die Polizei hatte sich auf eine unruhige Nacht eingestellt. Aufgrund der Sperrstunde um 22 Uhr wurden größere Menschenmengen auf den Straßen erwartet. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) hatten die angemeldeten Versammlungen zuvor scharf kritisiert, wir haben berichtet. Die Kundgebungen seien in einer Zeit der Einschränkungen "nur schwer nachvollziehbar". Auch der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser mahnte, dies sei der "beste Weg um Omikron am schnellsten zu verbreiten".

Demos in Wien hielten sich in Grenzen

Die Bundeshauptstadt war am Silvesterabend ziemlich voll. Eine Stunde nach Mitternacht setzte in Wien allerdings leichter Regen ein, die Nachtschwärmer wurden zusehends weniger. Nachdem die Lokale coronabedingt schon um 22 Uhr schließen mussten, feierten die Menschen allerdings bis dahin bei ungewöhnlich warmen Temperaturen die letzten Stunden im Freien. Die angekündigten Corona-Demos hielten sich in Grenzen.

Es gab laut Polizei eine Versammlung beim Stadtpark und eine in der Innenstadt. Eine Einsatzbilanz lag in der Nacht noch nicht vor, aber die Demonstrationen hätten sich weitgehend aufgelöst und es sei insgesamt ein vergleichsweise ruhiger Silvesterabend gewesen, hieß es gegen 2.30 Uhr in der Nacht.

In der Innenstadt waren rund 70 Demonstranten unterwegs. Auf Twitter verbreitete Videoaufnahmen zeigten, wie sie mit Musik und Österreich-Fahnen begleitet von der Polizei durch die Innenstadt.