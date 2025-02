Siegfried Steiger: Der Mann, der sein Sterben erlebt hat

Beginnen wir mit dem Ende: "Paulatim splendor montium in longinquo extinguitur" – der alte Lateiner-Spruch "Allmählich verlöscht der Glanz der Berge in der Ferne" steht als Schlusssatz im letzten von 13 dicken Berg-Tagebüchern, in denen Siegfried Steiger seine oft abenteuerlichen und höchst beeindruckenden alpinen Erlebnisse in gestochen scharfer Schrift aufgeschrieben hat.