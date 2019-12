Siebenjähriger Bub bei Skiunfall schwer verletzt

Ein unbekannter, männlicher Skifahrer hatte den Buben, der in Begleitung seines Vaters auf der Kringsalmabfahrt unterwegs war, von hinten niedergestoßen. Bei der Kollision stürzten alle drei Personen, berichtete die Polizei.

Da von keiner nennenswerten Verletzung ausgegangen wurde, wurde das Kind zunächst nur von seinem Vater, dem Unfallverursacher sowie einem Zeugen erstversorgt. Die Pistenrettung wurde nicht alarmiert.

Aufgrund anhaltender Schmerzen fuhren Vater und Sohn aber später noch in das Ärztezentrum in Obertauern. Dort wurde bei dem Schüler eine Schambeinfraktur im rechten Bereich diagnostiziert. Der Schüler wurde daraufhin vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Die Daten mit dem zweitbeteiligten Mann wurden nicht ausgetauscht.

14-Jähriger schwer verletzt

Zu einem schweren Wintersport-Unfall kam es auch in Tirol: Ein 14-jähriger deutscher Skifahrer stürzte am Samstag in Söll (Bezirk Kufstein) im Skigebiet Hopfgarten aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei schwer. Er fuhr in einer Gruppe auf noch nicht geöffneten und präparierten Pisten in Richtung Skigebiet Hochsöll, als es zu dem Unfall kam. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

