Siebenjährige von Alkolenker erfasst und in Wiese geschleudert

Infolge des Zusammenstoßes mit dem Wagen wurde das Mädchen sechs Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert. Das Kind dürfte aber glimpflich davon gekommen sein, nach Angaben der Polizei erlitt es nur leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 21.

Das Auto des 68-jährigen Lenkers erfasste das siebenjährige Mädchen, als dieses mit zwei weiteren Kindern die Straße überqueren wollte. Die Siebenjährige wurde dabei offenbar nur leicht verletzt, sie wies Abschürfungen und Prellungen auf. Sie wurde zur weiteren Abklärung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Ein Alkoholtest bei dem Unfalllenker verlief nach Polizeiangaben positiv, der Mann saß mit einem Blutalkoholwert von 1,2 Promille am Steuer. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen, so die Polizei.

