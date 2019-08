Sieben Verletzte nach Frontalkollision im Gleinalmtunnel

Ein kroatischer Pkw-Lenker kam kurz nach der Einfahrt auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen ein Wohnmobil aus dem Bezirk Oberwart. Im Auto saßen noch die Frau des Kroaten, sowie ihre drei Kinder im Alter von 16 bis 19 Jahren. Der Burgenländer hatte seine Ehefrau mit dabei.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, passierte die Kollision gegen 14.40 Uhr. Der 46-jährige Kroate gab an, dass nach der Einfahrt in den Tunnel die Scheiben beschlagen seien. Deshalb sei er auf die Gegenfahrbahn geraten. Alle sieben Insassen wurden in Krankenhäuser nach Graz und Leoben gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschäden. Der Tunnel war bis 16.20 Uhr gesperrt.