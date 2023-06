Sieben Jahre Haft für Gelähmten wegen Mordversuchs in Salzburg

Der 41-Jährige, der wegen seiner Querschnittlähmung der Verhandlung im Krankenbett beiwohnte, soll am 26. November 2021 auf dem Parkdeck des Uniklinikums Salzburg einem Arzt aufgelauert haben, um ihn aus Eifersucht mit einem Messer zu töten. Als statt des Mediziners die Polizei erschien, stürzte er sich rund zwölf Meter in die Tiefe.

Die Geschworenen am Landesgericht Salzburg haben den deutschen Staatsbürger einstimmig des Verbrechens des versuchten Mordes schuldig erkannt. Dem Angeklagten wurde eine außerordentliche Strafmilderung gewährt - aufgrund des wesentlichen Überwiegens der Milderungsgründe wie seine bisherige Unbescholtenheit, die eingeschränkte Schuldfähigkeit und der Verlust seines Arbeitsplatzes. Erschwernisgründe lagen laut dem Gericht keine vor.

Bedenkzeit genommen

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil sowohl der Angeklagte nach Rücksprache mit dem Verteidiger als auch der Staatsanwalt drei Tage Bedenkzeit genommen haben, wie Landesgerichtspräsident Hans Rathgeb informierte. Dem Opfer, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Rieder, wurde ein Teilschmerzengeldbetrag für psychische Schmerzen in Höhe von 1.000 Euro zugesprochen.

Das Motiv des Angeklagten soll Eifersucht gewesen sein. Vier Tage vor seinem Sturz aus dem vierten Stock des Parkhauses soll er erfahren haben, dass der Arzt, der damals wie er selbst im Uniklinikum arbeitete, ein Verhältnis mit seiner Ehefrau hatte. Am 26. November übergab der Beschuldigte noch seiner Tante eine Metallkassette, in der sich ein Abschiedsbrief befand. Laut Staatsanwalt Leon-Atris Karisch kündigte er darin an, dass er seinen eigenen Bruder und den Arzt töten und sich dann selbst das Leben nehmen wolle. Er gab der Tante die Anweisung, die Metallkassette nach seinem Tod dem Nachlassgericht weiterzuleiten. Doch die Frau hielt sich nicht daran. Sie las das Schreiben und alarmierte die Polizei in Deutschland, die sogleich die Kollegen in Salzburg informierte.

