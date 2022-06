"Sie träumt immer noch von den bösen Männern, die der Oma weh taten"

Szenen wie aus einem Horrorfilm spielten sich im November des Vorjahres in einem Haus in Eggersdorf bei Graz ab. Zwei frühere Häftlinge, 44 und 50 Jahre alt, die sich im Gefängnis kennengelernt hatten, überfielen laut Anklage eine 55-jährige Frau in ihren eigenen vier Wänden.

Das Opfer dieser "Home Invasion" erlitt demnach fünf Messerstiche in den Rücken und wurde mit einem Baseballschläger so schwer geschlagen, dass dieser abbrach. Die lebensgefährlich Verletzte hat die Angriffe überlebt. Mitansehen musste diese Gewaltexzesse die damals erst dreijährige Enkelin der 55-Jährigen.

Das Duo wurde gestern am dritten und letzten Prozesstag wegen versuchten Mordes und schweren Raubes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zu Wort kamen am Montag im Schwurgerichtssaal die Eltern des kleinen Mädchens. "Sie träumt immer noch davon und erzählt von den bösen Männern, die der Oma wehgetan haben", sagte der Vater der Kleinen, der als Schwager ein Verwandter des 44-jährigen Angeklagten ist.

"Ein Mann mit weißen Haaren"

Immer wieder erzähle das Kind, wie die Großmutter vom "Mann ohne Haare" mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde. Dabei zeige das Mädchen die Handbewegungen vor. Der "Mann mit den weißen Haaren" dagegen habe die Oma gefesselt, erzählte die Mutter der Dreijährigen.

Auch die Enkelin wurde bei dem Überfall verletzt, sie erlitt ein blaues Auge und ihr Gesicht war geschwollen. Gestern Mittag wurde schließlich auch die 55-jährige Großmutter vom Senat einvernommen. Mit bemerkenswerter Resolutheit schilderte sie den brutalen Überfall. "Ich dachte gleich, sie werden mir vielleicht etwas tun, weil einer der beiden hatte keine Maske getragen", so ihr damaliger Gedanke. Sie schaffte es auch, ihr Mobiltelefon zu verstecken, mit dem sie später selbst noch die Rettung rufen konnte. Nüchtern beschrieb sie, wie sie von einem der Täter gefesselt wurde und sich im Wohnzimmer vor das Sofa kniete.

"Dann wurde es plötzlich ganz ruhig und dann ging es schon puff, bang auf meinen Schädel und ich bekam auch links und rechts eine rein." Ihre Enkelin, die zu dem Zeitpunkt direkt vor ihr auf dem Sofa saß, begann zu weinen. Dann sei es erneut still gewesen, und "ich überlegte schon, ob es das nun schon war und ich mit dem Handy die Polizei rufen kann", sagte die gebürtige Burgenländerin. Dann hörte sie aber ein Schnaufen und spürte, wie ihr in den Rücken gestochen wurde. Als die Täter weg waren, schaffte sie es, die Einsatzkräfte zu rufen, und beschrieb auch, dass die Räuber wohl mit ihrem Wagen geflüchtet sein dürften.

"Unpackbar, ich lieg’ vor Ihnen", schwärmte Richter Helmut Wlasak von der 55-Jährigen, die geistesgegenwärtig trotz ihrer Verletzungen und in Angst offenbar richtig agiert hatte. Die Angeklagten blieben bei ihren bisherigen Versionen: Einer gestand den Überfall, stritt aber den Mordversuch ab. Sein Komplize will überhaupt nicht am Tatort gewesen sein.