"Sie sollen nicht die Beleidigten spielen"

Zu Fronleichnam traten sie zum ersten Mal in Kraft: die von der Tiroler Landesregierung verordneten Fahrverbote für den Transitverkehr auf den niederrangigen Straßen, die von den Autobahnabfahrten in den Zentralraum von Innsbruck und das Wipptal führen. Die Fahrverbote (ausgenommen sind Anrainer, Ziel- und Quellverkehr) sollen bei Staus auf der Inntal- und Brennerautobahn den massiven Ausweichverkehr eindämmen. Die Fahrverbote gelten zeitlich befristet an Wochenenden bis zum 14. September.

Im Freistaat Bayern stößt die Maßnahme der Tiroler auf keinerlei Gegenliebe. Von "reiner Schikane" und einem "unsäglichen Verhalten Tirols" sprach der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart. Das Fahrverbot widerspreche dem Unionsrecht, die EU müsse "einschreiten". "Die Bayern sollen jetzt nicht die Beleidigten spielen, nur weil sie bei der Pkw-Maut eine empfindliche Niederlage einstecken mussten", konterte gestern Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP). Fahrverbote auf ausgewählten Landesstraßen seien "zu 100 Prozent EU-rechtlich gedeckt", betonte Platter.

Wenn Siedlungen durch den Ausweichverkehr so stark verstopft seien, dass es nicht einmal mehr für die Rettung ein Durchkommen gebe, dürfe man nicht tatenlos zusehen, sagte Platter.

In Oberösterreich nicht geplant

In Oberösterreich sei ein derartiges Verbot nicht angedacht, so der zuständige Verkehrslandesrat Günther Steinkellner zu den OÖN: "Rechtlich gibt es da viele offene Fragen. Was ist etwa, wenn jemand nur von der Autobahn abfährt, weil er einen Kaffee trinken will?"

Der Bund war in die Tiroler Fahrverbote offenbar nicht eingeweiht: "Wir wussten davon nichts, das Land hat uns nicht informiert", sagte gestern Elisabeth Hechenleitner, Sprecherin von Verkehrsminister Andreas Reichhardt. Allerdings seien die Tiroler nicht verpflichtet, Fahrverbote im niederrangigen Straßennetz zu melden.