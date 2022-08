Sicherheit am Schulweg: Studie liefert Ergebnisse

Rund zwei Drittel der untersuchten Kinder (69 Prozent) haben vor dem Überqueren einer Straße nur reflexartig nach links und rechts geschaut. Nur 29 Prozent zeigten die richtige Blickabfolge. Das zeigte eine empirische Studie des verkehrspsychologischen Instituts "sicher unterwegs" in Zusammenarbeit mit der Universität Wien. Nahezu alle Befragten wussten zwar über grundsätzliche Verkehrsregeln bescheid, konnten das Wissen aber nicht richtig einsetzen.

Fast alle teilnehmenden Vorschüler wussten, was eine rot oder grün leuchtende Fußgängerampel bedeutet, aber mehr als ein Fünftel gab auf die Frage, ob man bei grün einfach gehen dürfe, die falsche Antwort. Die Studie wurde mit 69 Kindergarten- und Vorschulkindern im Alter zwischen fünf und sechs Jahren an zwei Kindergärten in Wien durchgeführt.

Nur zwei Kinder von insgesamt 69 wendeten alle fünf Handlungsschritte beim Queren einer Fahrbahn richtig um, 44 Prozent setzten von fünf Schritten nur zwei. Der Durchschnitt an durchgeführten Handlungsschritten lag bei 2,6.

In der Freizeit gefährdeter als am Schulweg

Eine weitere Studie des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigte, dass Schulkinder im Straßenverkehr in der Freizeit öfter verletzt werden, als auf dem Schulweg. So wurden in den vergangenen drei Jahren sechsmal so viele Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in der Freizeit im Straßenverkehr verletzt als auf dem Schulweg. Insgesamt wurden zwischen 2019 und 2021 5.848 Kinder dieser Altersgruppe bei Verkehrsunfällen in Österreich verletzt, davon 951 am Schulweg, so die Daten der Statistik Austria.

"Die Verkehrssicherheit am Schulweg ist höher. Schülerlotsen und Exekutive sichern Übergänge. "Der Schulweg ist für Kinder die Chance, in einem gesicherten Umfeld Kompetenz im richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu erlangen", sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Sicheres Erlernen des Schulwegs

Da die Schule Anfang September wieder beginnt, startet für manche Kinder mit dem Schulweg auch die selbstständige Teilnahme am Straßenverkehr. Schon in den letzten Ferienwochen soll der Schulweg gemeinsam geübt und alle Situationen besprochen werden. „Der Schulweg ist nicht an einem Tag erlernt, sondern es braucht rund sechs bis zehn Wiederholungen, bis alle Gefahrensituationen am Schulweg auch als solche erkannt werden“, sagt ARBÖ-Verkehrspsychologin Mag. Patricia Prunner.

Der ARBÖ Oberösterreich hat diese zehn Tipps für das Erlernen des Schulwegs zusammengefasst: