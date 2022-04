Sex mit 13-Jähriger: Jugendlicher muss in Haft

Als die Beziehung zu dem Mädchen beendet war, hatte er sie in ihrem Zimmer auch noch mit einem Messer bedroht. Der Schöffensenat verhängte eine Haftstrafe in der Dauer von 21 Monaten, 14 Monate wurden bedingt nachgesehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Jugendliche und das Mädchen hatten sich über TikTok kennengelernt, sagte Staatsanwältin Johanna Schunn in ihrem Anklagevortrag. Die beiden gingen eine Beziehung ein und schon bald habe der damals 16-Jährige die um mehr als drei Jahre Jüngere zum Sex gedrängt. Dadurch sah die Staatsanwältin den schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen verwirklicht. Sie vertrat aber auch die Auffassung, dass sich der Jugendliche der Vergewaltigung schuldig gemacht habe, weil es mehrmals gegen den Willen des Mädchens zu Übergriffen gekommen sei. Das bestritt der Angeklagte jedoch.

Was er aber einräumte, war eine Tat im vergangenen Winter: Als die Beziehung beendet war, so der Vorwurf, sei er ins Zimmer der 13-Jährigen eingedrungen. Er habe dem Mädchen ein Messer angesetzt und gefordert, dass sie ihm die Namen von anderen Burschen nennen solle, mit denen sie ihn angeblich betrogen habe. Andernfalls werde er sie und ihre Familie umbringen, drohte der 17-Jährige, bevor er das Messer in die Matratze ihres Bettes rammte.

Für die Dauer der Einvernahme des Angeklagten und des Mädchens schloss der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Michael Schofnegger die Öffentlichkeit aus. Danach fiel nach kurzer Beratung das Urteil: Der 17-Jährige wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung schuldig gesprochen, vom Vorwurf der Vergewaltigung jedoch freigesprochen. "Eine Vergewaltigung ist gekennzeichnet durch die Anwendung von Gewalt oder gefährliche Drohung. Doch wenn man auf heftiges Bitten und Drängen nachgibt, ist das keine Anwendung von Gewalt", begründete Schofnegger den Freispruch.

Der 17-Jährige nahm das Urteil an. Staatsanwältin Schunn gab keine Erklärung ab.