Serieneinbrecher drohte mit gestohlener Pistole

Die Beamten waren alarmiert worden, weil der Mann einen 39-Jährigen mit einer Pistole bedroht hatte. Bei der Tatwaffe hatte es sich um eine Pistole gehandelt, die der Mann bei einem von insgesamt acht Einbrüchen erbeutet hatte. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Am Donnerstag hatten mehrere Personen Anzeige erstattet, dass der 49-Jährige mit einer Pistole hantiert habe. Gegenüber der Polizei stritt dieser ab, eine Waffe bei sich zu haben. Im Rucksack des Mannes wurden dann aber eine halbgeladene Faustfeuerwaffe sowie zwei Magazine samt Munition gefunden. Bald stellte sich heraus, dass die Waffe bei einem Einbruch am 2. September 2023 gestohlen worden war, darüber hinaus wurden dem Mann sieben weitere Einbrüche in Gastronomie- und Handelsbetriebe in Klagenfurt nachgewiesen. Diese waren in der Zeit von 19. August bis 4. September verübt worden.

Der 49-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, hatte dabei Bargeld und Tabakwaren gestohlen und auch Möbeltresore aus den Verankerungen gerissen. In einem der Tresore hatte sich die Pistole befunden. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.