Serbien-Fans randalierten in Wien

Emotional schwer zu verkraften war offenbar die Niederlage von Serbien bei der WM für 150 Fans in Wien: Nach dem Ausscheiden ihrer Mannschaft versammelten sich die Fußball-Anhänger, etliche von ihnen serbischstämmig, am Samstag gegen 22 Uhr auf der Ottakringer Straße. Dort gingen sie auf die Fahrbahn und blockierten diese. Sie zündeten Pyrotechnik und lösten damit einen Großeinsatz der Polizei aus, wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte.

Die ersten Beamten, die in die Ottakringer Straße gelangten, wurden mit Flaschen beworfen. Schließlich wollte die Menschenmenge in Richtung Innenstadt marschieren. Kurzfristig musste die Polizei deshalb auch die umliegenden Straßen sperren. Es gelang den Beamten jedoch, die Gruppe einzukesseln.

Anschließend stellten die Polizisten die Identitäten der Anwesenden fest, sie wurden angezeigt. Niemand wurde festgenommen, es gab auch keine Verletzungen.

Der Polizeieinsatz war am Samstag gegen 1 Uhr in der Früh beendet. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring hatten Verstärkung von mehreren Einsatzkräften aus verschiedenen Bezirken, der Sondereinheit WEGA, der Bereitschaftseinheit und der Landesverkehrsabteilung bekommen.