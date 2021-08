Selbstgebastelte Bombe explodiert: Wiener verschanzte sich in Haus

Eine Explosion hat in der Nacht auf Montag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein 46-Jähriger war bei der Detonation einer selbst hergestellten Bombe an der Hand verletzt worden. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann in seinem Haus verschanzt, teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung mit. Nachdem der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt worden war, versuchten die Einsatzkräfte mehrere Stunden lang, den Mann zum Verlassen des Gebäudes zu überzeugen. Als er schließlich freiwillig nach draußen kam, folgte eine Festnahme. In Begleitung der Polizei wurde der Verletzte in ein Spital gebracht. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Sprengmittel - vermutlich selbstgebaut.