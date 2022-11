Selbsternannter "Heiland" ging auf Polizisten los

Eine Polizeistreife wurde am Sonntag gegen 22.15 Uhr wegen eines renitenten Gastes zu einem Fastfood-Lokal in Gralla im Bezirk Leibnitz gerufen. Ein 53-Jähriger hatte im Lokal Gäste belästigt. Als Polizisten ihn vor die Tür bringen wollten, vollführte der Mann Beschwörungsformeln und drohte schließlich den Beamten, dass er sie mit seinen Waffen erschießen werde. Am Parkplatz begann der von den Beamten aus dem Lokal gebrachte Mann heftig zu gestikulieren und bezeichnete sich als "Jesus" bzw. "Heiland". Mehrfache Ermahnungen, sein Verhalten einzustellen, fruchteten nichts. Im Gegenteil wurde der selbst ernannte Messias im Zuge seiner lautstark vorgebrachten Beschwörungsformeln immer aggressiver. Nach Androhung der Festnahme attackierte der 53-Jährige plötzlich die Beamten mit Fußtritten und schlug mit der Faust gegen den Kopf eines Polizisten.

Der Südsteirer konnte erst mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife festgenommen werden. Nach Anlegen der Handfesseln und am Weg zum Streifenwagen trat der Mann massiv auf die Beamten ein, sodass ihm auch Fußfesseln angelegt werden mussten. Der 53-Jährige erlitt durch die Festnahme mehrere Schürfwunden, welche im LKH Wagna ambulant behandelt wurden. Danach wurde er in einer Grazer Klinik stationär aufgenommen. Auch zwei Polizisten wurden verletzt.