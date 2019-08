Seit Samstag kein Kontakt mehr: Bergsteiger in Hohen Tauern vermisst

Der 62-Jährige hatte am Samstag zum letzten Mal mit seiner Frau telefoniert. Seither fehlt jede Spur von ihm. Als der Mann am Sonntag immer noch nicht zurückgekehrt war, erstattete die Frau eine Abgängigkeitsanzeige, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag.

Seither suchen Bergretter im Nationalpark Hohe Tauern nach dem Deutschen, mit einem Hubschrauber wurden auch Suchflüge durchgeführt. Der 62-Jährige dürfte sich zuletzt im Bereich des Fuscherkarkopfes (3.331 Meter) bei Fusch an der Glocknerstraße aufgehalten haben. Bisher brachte die Suche nach ihm keinen Erfolg.

