Seit Freitag vermisster Wanderer am Ötscher tot aufgefunden

Bei winterlichen Bedingungen suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Ötscher nach dem vermissten Mann.

Wie der ORF NÖ online berichtete, hatte der Tscheche am Freitag beim Abstieg über den Rauen Kamm aufgrund der schlechten Wetterbedingungen den Kontakt zu seinen beiden Begleitern verloren. Eine erste Suchaktion wurde am Freitag gegen Mitternacht abgebrochen. Samstagfrüh setzte ein Großaufgebot von Bergrettung und Alpinpolizei mit Hunden die Suche fort. Auch Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Am Vormittag wurde der 1982 geborene Tscheche dann tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Tödlicher Absturz im Mai

Erst heuer im Frühjahr war am Rauen Kamm ein 45-jähriger Niederösterreicher in den Tod gestürzt. Der Mann war am 1. Mai zu seiner alljährlichen Tour auf den Ötscher aufgebrochen und galt dann wochenlang als vermisst. Ende Mai wurde seine Leiche etwa 400 Höhenmeter unterhalb des Ausstieges des Rauhen Kammes auf der Südseite des Ötschers entdeckt. Er dürfte beim Absturz Schneemassen mitgerissen haben und von ihnen verschüttet worden sein.

Aus dem Archiv: Abgängiger 45-Jähriger tot im Ötschergebiet gefunden

Weitere Informationen folgen.

