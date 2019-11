Seisenbachers Verschwörungstheorie und eine "taktisch nicht kluge" Flucht

Beifall hat der 59-jährige Peter Seisenbacher schon oft in seiner ruhmreichen Vergangenheit geerntet: etwa, als er bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Goldmedaille im Judo erkämpft hatte und diesen Erfolg vier Jahre später in Seoul als erster Sportler wiederholen konnte.

Doch gestern, als Seisenbacher unter den Argusaugen der Justizwache mit aschfahler Miene und hochgezogenen Schultern in den Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts schreitet, um sich wegen schweren Kindesmissbrauchs zu verantworten, kommt der Applaus unerwartet. Ein älterer Herr im Publikum klatscht in die Hände. Der ehemalige Champion erwidert den Gruß mit einem "Daumen hoch".

Vor knapp drei Jahren hätte der Judotrainer bereits auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Doch – damals noch auf freiem Fuß – flüchtete er in die Ukraine, erst heuer im September wurde er ausgeliefert. "Warum ist er abgehaut? Ist das nicht ein Schuldeingeständnis, fragen sich viele", ergreift Verteidiger Bernhard Lehofer das Wort.

"Furcht vor Promi-Malus"

Der Anwalt verneint sogleich seine rhetorische Frage: Wenige Tage nach dem geplatzten Prozess sei Seisenbachers Sohn zur Welt gekommen, der Ex-Spitzensportler habe einen "gewissen Prominenten-Malus" befürchtet und sei daher in einer "Kurzschlussreaktion" geflüchtet, sagt Lehofer.

Von der Unschuld seines Mandanten sei er "überzeugt", denn: "Er hat mit den stärksten Männern der Welt gekämpft. Es hat ihm in keinster Weise an Frauen gemangelt. Er passt in keinster Weise in das Schema derer, die sich an Kindern vergreifen." Wenig überraschend bekennt sich Seisenbacher "nicht schuldig".

"Wenn Sie nicht schuldig sind: heißt das im Gegenzug, dass die drei mutmaßlichen Opfer lügen?", fragt der Richter nach. "Ich habe keine Erklärung, nur Vermutungen", antwortet der Angeklagte. Um dann doch konkreter zu werden: "Diese Personen hatten lange Zeit, sich auszutauschen, ich bin überzeugt, dass sie sich gegen mich verabredet haben."

Laut Anklage soll Seisenbacher im Zeitraum von 1999 bis 2004 drei Mädchen, die er in einem Wiener Judoverein betreut hatte, mehrfach sexuell missbraucht haben. Ein Mädchen soll erst neun Jahre alt gewesen sein. Auch einer 16-jährigen soll er sich genähert haben, diese wehrte die Versuche laut Anklage aber ab.

Strafrechtlich geht es um die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses. Im Fall der Verurteilung drohen dem 59-Jährigen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

"Er war ihr Idol"

"Er war ihr Idol, sie haben ihn sicher verehrt", hat Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig keine Zweifel an der Richtigkeit der Opfer-Aussagen. Seisenbacher habe "ein besonderes Geschick im Umgang mit Kindern" gehabt, während die Betroffenen "familiäre Schwierigkeiten" bewältigen mussten. "Offenbar haben sie im Angeklagten einen Vaterersatz gesehen, weil ihre eigenen Väter nicht in dem Ausmaß zur Verfügung gestanden sind, wie sie es sich gewünscht hätten", sagt die Anklägerin. "Dass die Flucht nicht taktisch klug war, wird Herr Seisenbacher selbst wissen. Dass das kein gutes Bild auf ihn wirft, wird er auch wissen."

"Hab’ mich jung gefühlt"

Zur Sprache bringt der Richter auch eine einvernehmliche Beziehung Seisenbachers mit einer weiteren 16-Jährigen im Sommer 2001. "Ich hab’ mich ziemlich jung gefühlt", rechtfertigt sich Seisenbacher. "Wie alt waren Sie damals wirklich?", will der Vorsitzende des Schöffensenates wissen. "Um die 40", so die Antwort.

Es stimme nicht, dass er bei Judo-Bewerben mit seinen Schützlingen im selben Bett geschlafen habe. In diesem Sport sei es aber "aus Kostengründen" üblich, dass Trainer und Sportler in derselben Halle auf Matten nächtigen. "Nie" sei es dabei zu Übergriffen gekommen, beteuert Seisenbacher.

Die Anhörung der Opfer fand gestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil könnte am 2. Dezember fallen.

Aufstieg und Fall

1988 - September: Peter Seisenbacher verteidigt bei den Spielen in Südkorea seine Goldmedaille und steht damit am Höhepunkt seiner Sportlerkarriere. Im Anschluss bleibt er dem Judosport als Funktionär und Trainer erhalten.

Peter Seisenbacher verteidigt bei den Spielen in Südkorea seine Goldmedaille und steht damit am Höhepunkt seiner Sportlerkarriere. Im Anschluss bleibt er dem Judosport als Funktionär und Trainer erhalten. 2014 - Juni: Medien berichten, dass die Wiener Justiz wegen Kindesmissbrauchs gegen Seisenbacher ermittelt. Er selbst gibt dazu keine Stellungnahme ab.

Medien berichten, dass die Wiener Justiz wegen Kindesmissbrauchs gegen Seisenbacher ermittelt. Er selbst gibt dazu keine Stellungnahme ab. 2016 - Oktober: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Seisenbacher. Der Prozesstermin wird für den 19. Dezember festgesetzt. Der Angeklagte verschwindet spurlos. Ein europäischer Haftbefehl wird erlassen.

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Seisenbacher. Der Prozesstermin wird für den 19. Dezember festgesetzt. Der Angeklagte verschwindet spurlos. Ein europäischer Haftbefehl wird erlassen. 2017 - 2019: Seisenbacher wird von der ukrainischen Polizei in Kiew verhaftet, fünf Wochen später aber wieder freigelassen. Die Ukraine lehnt die Auslieferung Seisenbachers ab, fordert ihn aber auf, das Land zu verlassen. Seisenbacher taucht in der Ukraine unter. Beim Versuch, mit einem gefälschten Pass nach Polen einzureisen, wird er heuer im September verhaftet und ausgeliefert.

